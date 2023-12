Une mise à jour de Google Maps permet de mieux protéger vos données personnelles

L’historique des positions sur Google Maps sera stocké désormais stocké sur votre smartphone.

Dans un billet de blog, Google annonce que l’historique de position sera prochainement stocké sur localement sur votre smartphone pour plus de contrôle sur vos données. L’historique de position, c’est une fonctionnalité de Google Maps permettant d’enregistrer les endroits visités ainsi que l’ensemble de vos trajets. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut. Il sera bien sûr toujours possible de choisir le stockage sur le cloud en cas de perte ou de changement de smartphone.

Lorsque vous activerez cette fonctionnalité pour la première fois, par défaut la suppression automatique sera définie sur 3 mois contre 18 mois actuellement. Pour ceux qui souhaiteraient étendre le délai de suppression, il est tout à fait possible de l’étendre. Il est aussi possible de désactiver complètement les commandes de suppression automatique.

Cette fonctionnalité sera déployée progressivement durant l’année 2024 sur Android et iOS.

Gérez encore plus vos données sur Google Maps

Dans les semaines à venir, il sera aussi possible de supprimer l’activité liée à des lieux spécifiques, directement depuis Google Maps sur Android et iOS. Vous pourrez donc facilement effacer vos recherches, itinéraires, visites et partages.

Depuis le point bleu qui indique votre position, vous pourrez plus rapidement aux principales commandes de localisation. En un simple appui sur ce dernier, vous verrez si vos paramètres d’historique des positions ou de chronologie sont activés et si vous avez autorisé Maps à accéder à l’emplacement de votre appareil. Cette fonctionnalité sera également disponible dans les semaines à venir sur Android et iOS.

