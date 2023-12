Free lance une nouvelle fonctionnalité dans son application Freebox – Espace Abonné

L’opérateur intègre une carte interactive de ses boutiques Free pour ses abonnés Freebox dans son application de gestion de compte.

Dans une nouvelle version déployée sur iOS et Android, l’application officielle Freebox – Mon Espace Abonné continue de se perfectionner. Les développeurs ont annoncé le 13 décembre intégré une nouvelle fonctionnalité afin de trouver une Boutique Free à proximité.

“Consultez les horaires d’ouverture et définissez l’itinéraire le plus rapide pour vous y rendre”, précise l’opérateur. Pour y accéder, il suffit de se rendre dans le menu “Assistance” puis “Trouver une boutique Free proche de vous”.

Récemment, une rubrique “Actualités Free” a fait son apparition dans l’application pour retrouvez toutes les infos sur ses offres et produits. L’application Freebox Mon Espace Abonné ne cesse donc d’évoluer. Elle permet également à tout moment de gérer et comprendre ses factures, de vérifier et modifier ses informations personnelles, ou encore de partager d’accéder à ses codes Wi-Fi. La rubrique Assistance permet d’accéder à Free Proxi et ainsi discuter avec un conseiller de proximité par messagerie. Il est également possible d’acheter une Smart TV Samsung ou de commander un répéteur WiFi.

