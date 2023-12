Free : “cette masterclass a 13 ans aujourd’hui”, l’irremplaçable Freebox Révolution résiste toujours

La box iconique de Free a bouleversé le marché dès le 14 décembre 2010. Aujourd’hui, elle souffle ses 13 bougies en attendant de passer peut-être le relais comme il se doit à la nouvelle Freebox V9.

“Cette masterclass a 13 ans aujourd’hui”, se félicite aujourd’hui Free surX. Difficile de l’oublier tant elle aura marqué les esprits : la Freebox Révolution célèbre 13 années d’existence. Irréductible, elle reste encore très populaire et siège encore dans le salon d’une part importante du parc d’abonnés fixe de l’opérateur. Et pour cause, lors de son lancement, elle n’avait pas volé son nom. Au menu, lecteur Blu-ray, média-center, console de jeu, NAS de 250Go accessible facilement, appels vers les mobiles… De quoi inquiéter clairement la concurrence.

Cette Freebox voulait également proposer une interface TV intuitive qui est restée sensiblement la même malgré quelques évolutions avec le temps et comment oublier la télécommande iconique équipée d’un gyroscope à 3 axes permettant de surfer facilement sur le web. Du côté du Server, on pense également à l’intégration dès le lancement d’un contrôle parental, du téléchargement automatique depuis la box de fichiers selon certains protocoles ou encore le monitoring de la bande-passante…

Cette masterclass a 13 ans aujourd'hui. https://t.co/mblWODArmw — Free (@free) December 14, 2023

Avec son apparence si particulière, que l’on doit à Philippe Starck, célèbre designer, elle est instantanément reconnaissable. Au fil du temps, son prix à évolué. En 2016, Free incluait les chaînes Canalsat Panorama à la Freebox Révolution, pour 2,02€ supplémentaires soit 39,99€/mois au total. En 2018, son tarif a pris un nouveau virage, fruit d’une nouvelle politique commerciale. Un tarif promotionnel est appliqué depuis la première année (19,99€), avant que la facture grimpe après 12 mois à 44,99€/mois avec un engagement d’1 an.

Aujourd’hui, cette box fait encore l’objet d’offres spéciales sur Veepee alors que la mini 4K, plus récente, n’est désormais plus commercialisée. La sixième Freebox en a encore sous le coude bien qu’elle ne permet pas la 4K et continue d’accueillir des mises à jour et des améliorations. Elle devrait même vivre survivre dans un premier temps à l’arrivée de la Freebox V9 qui remplacera la Freebox delta lancée en 2018.

Pas d’obsolescence programmée

En effet, la “V6” comme elle était appelée a par exemple bénéficié d’une amélioration de son WiFi en 2020 suite au lancement de la Freebox Pop permettant ainsi d’augmenter ses performances sans même avoir à changer de matériel. D’autres mises à jour sont venues depuis, elle a par exemple intégré Netflix et Amazon Prime, mais Disney+ ne sera malheureusement pas de la partie. De même, en octobre 2021 la Freebox Révolution est devenue compatible avec Alexa. Elle a également bénéficié d’un nouveau menu de réglages économie d’énergie en octobre ou encore d’un économiseur d’écran.

Et Free n’en a pas fini avec les nouveautés pour sa Freebox phare : plusieurs évolutions importantes sont prévues. Notamment avec l’intégration du nPVR (Network Personal Video Recorder), qui n’est autre qu’un espace personnel d’enregistrement non physique dans le cloud ou nuage, mis à disposition des abonnés. “Cela permettra par exemple de faire le lien avec les enregistrements réalisés sur Oqee pour les consulter sur le player Révolution”, avait fait savoir Maxime Bizon, chef d’équipe software Freebox lors de la journée des Communautés Free en 2022. Avec cette intégration, le start-over pourrait suivre mais certaines problématiques gênent son déploiement, surtout le niveau de l’impact sur les réseaux au vu de l’importance du parc Révolution. Plus concrètement, des évolutions sont prévues au sujet de l’interface TV qui doit rester la même mais accueillir des fonctionnalités présentes sur Oqee. Récemment de nouveaux service de SVOD ont même débarqué sur la box emblématique de l’opérateur comme Insmonia, Kitchen Mania et Explore de Mediawan.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox