Disney+ ne verra jamais le jour sur la Freebox Révolution, et Free n’y est pour rien

Mauvaise nouvelle pour les millions d’abonnés Freebox Révolution, le service de SVOD de Disney ne rejoindra pas Netflix et Prime Video. Le géant américain a refusé sa certification.

Elle restera à tout jamais la seule à manquer à l’appel. Si les Freebox Pop, mini 4K et Delta permettent d’accéder à Disney+, ce n’est pas le cas de l’iconique Freebox Révolution. Après avoir annoncé il y a plus d’un an son souhait d’y intégrer la plateforme de la firme aux grandes oreilles, Free doit aujourd’hui se rendre à l’évidence, Disney+ ne verra jamais le jour sur sa box lancée en 2010.

« Le problème majeur est le refus de la certification de la Freebox Révolution pour Disney+ », nous a expliqué Maxime Bizon, chef d’équipe software Freebox. En interne, une application a bien été développée par Free, mais le FAI se voit aujourd’hui dans l’obligation d’accepter la non-approbation du géant américain.

Si Disney tourne le dos définitivement à la Freebox Révolution, Netflix et Prime Video ont quant à eux accepté de certifier leur plateforme sur la box de Free. Il faut dire que des millions de Français lui sont encore fidèles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox