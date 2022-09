Free explique pourquoi ses abonnés Freebox sont privés de migration depuis 7 mois, une amélioration espérée “à la fin de l’année”

Depuis fin février, les abonnés Freebox Révolution et mini 4K ne peuvent pas basculer sur une offre Pop ou Delta. Les raisons sont liées aux crises successives.

Pourquoi les migrations vers les dernières offres fixes de Free sont-elles bloquées depuis 7 mois ? La pandémie de Covid-19 a impacté le secteur de la tech de plusieurs manières, entre pénurie et problèmes de production. Les Freebox ne sont pas épargnées, explique Xavier Niel. Iliad fait en effet face à des problèmes de stocks et de fabrication, avec des soucis de livraison de composants. A tout cela s’ajoutant également le succès commercial des offres, notamment de la Freebox Pop, nous a confié l’opérateur le week-end dernier.

La politique d’acheminement des Freebox a dû s’adapter pour continuer de proposer des box aux nouveaux abonnés, a pour sa part ajouté Thomas Reynaud, directeur général de Free. Dans une optique de préservation de l’environnement, l’opérateur a fait le choix de supprimer le trafic aérien en 2018 et de privilégier le transport maritime et ferroviaire. Cependant, “suite au conflit ukrainien, la voie ferroviaire entre l’Asie et l’Europe a été fermée, nous amenant à avoir recours de manière exceptionnelle à l’aérien. Aujourd’hui on privilégie le maritime” explique le directeur général de la maison-mère de Free.

Une amélioration espérée à la fin de l’année

Tout n’est pas perdu cependant. Les migrations sont rouvertes au fur et à mesure selon les dires du FAI. La Freebox Delta avec WiFi 6E est également concernée par ces problématiques de stocks, expliquant pourquoi à l’heure actuelle les abonnés Freebox Delta ou Freebox Révolution ne peuvent toujours pas migrer, a contrario des clients Pop. Cependant, selon le fondateur de Free, il pourrait y avoir des solutions plus rapides pour proposer la Freebox Delta avec WiFi 6e. Le problème reste aujourd’hui majoritairement lié aux demandes accrues de Freebox Pop. Cependant, Xavier Niel estime que “que ça ira mieux à la fin de l’année”.

