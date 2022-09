Iliad (Free) lance Stancer, sa solution de paiement pour commerçants et petites entreprises

Après du teasing sur les réseaux sociaux, Stancer est enfin lancé dans le domaine des paiements par carte bancaire.

Ce n’est pas une banque, mais un prestataire de paiements qui propose des solutions aux commerçants et aux petites entreprises. Une idée lancée par Xavier Niel en 2018 : “chez Iliad, on en avait marre de payer des frais exorbitants pour pouvoir encaisser nos abonnés. C’est comme ça qu’est né Stancer. C’est une solution de paiement plus juste”. Stancer a ensuite été utilisé par le groupe Iliad avant un lancement public aujourd’hui.

Cette nouvelle filiale d’Iliad propose une offre sans engagement lancée pour tous les canaux de distribution, avec un prix bas et une mise en place assez simple. Il suffit en effet au commerçant de se rendre sur le site de Stancer et de s’inscrire “en quelques minutes“. Il obtiendra ainsi une interface de programmation (API) à intégrer à son site internet pour permettre les paiements en ligne avec StancerPay. L’entreprise nouvellement lancée fournit également un lien de paiement pour l’encaissement à distance (SMS, e-mail, QR Code ou réseaux sociaux).

Le vendeur inscrit recevra également un terminal de paiement équipé d’une carte Free Mobile pour les paiement en magasin ou en itinérance. Ce dernier est gratuit pour un minimum de 150 transactions par mois et facturé 15€/mois si ce critère n’est pas atteint. «Nous avons fait l’alter ego d’Iliad dans le monde du paiement. Stancer est sans engagement, sans abonnement et compétitif» explique George Owen, directeur général de Stancer. Ce dernier estime être deux à trois fois moins cher que la concurrence.

Lors d’un encaissement physique, une commission variable de 0.7% est perçue par Stancer et une commission fixe de 7 centimes dans le cas d’un montant supérieur à 7€. La même commission variable est appliquée pour les opérations en ligne, avec un fixe de 15 centimes pour les transactions allant au delà de 7€. «Nous voulons éviter aux commerçants d’avoir à refuser les paiements par carte quand les montants sont trop petits, en raison de commission trop élevées» développe Stancer. Un taux de 2.5% est appliqué pour les paiements hors zone euro.

Une volonté de bousculer le marché

Le positionnement tarifaire de Stancer s’inscrit dans une logique de bousculer son monde, comme Free l’a fait dans les télécoms. Des nouveaux acteurs émergent et font évoluer le marché comme Apple Pay ou des start-up et Iliad veut en être.

« C’est le bon moment pour lancer une solution de paiement alternative, nous sommes dans un contexte économique dans lequel les marges des petits commerçants et des indépendants sont sous tension. Nous espérons trouver un écho auprès de cette cible» affirme George Owen. Des partenariats stratégiques avec des filiales d’Iliad sont envisagées, pour donner un coup de pouce à la nouvelle solution de paiement. Pour l’heure, Stancer est uniquement présent en France mais est “en réflexion stratégique pour les autres pays européens, en priorité ceux où Iliad est déjà présent“. L’Italie et la Pologne pourraient donc suivre. Stancer compte actuellement 25 personnes dans son équipé et vise au moins une vingtaine d’embauches au cours des douze prochains mois.

Source : Le Figaro

