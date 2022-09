85 applications Android et iOS submergent votre smartphone de publicités, désinstallez-les

Gare aux adwares (malware publicitaires), de nombreuses applications utilisent vos smartphones pour se faire de l’argent illégalement sur votre dos.

Les applications mobiles peuvent renfermer des logiciels malveillants, peu importe le système d’exploitation de votre smartphone. Les chercheurs de Human Security dévoilent une liste de 85 applications cachant un adware et disponibles sur l’App Store et le Play Store. La répartition est assez déséquilibrée avec 75 applications présentes sur Android et 10 sur iOS pour plus de 13 millions d’installations.

Le déploiement de ce logiciel malveillant est le fruit d’une opération nommée Scylla. Selon les experts, elle vise à générer des revenus publicitaires rapidement, en cachant logiciel capable d’inonder l’écran de votre smartphone avec des publicités. Elles peuvent apparaître durant l’utilisation ou même lorsque l’écran est verrouillé.

Il s’agit d’une opération de “fraude publicitaire” découlant d’une première attaque en 2019, glissant un adware dans 40 applications du Play Store. Les développeurs présentent leurs applications aux annonceurs comme des solutions fiables et légitimes, en les faisant passer pour d’autres applications. Une fois ces derniers séduits, ils vont s’atteler à diffuser les publicités quand “l’utilisateur ne peut pas les voir”, parfois alors que l’écran est verrouillé ou en arrière plan d’une appli. Malgré l’invisibilité des publicités, les revenus sont bien réels pour les malfrats à l’origine de la campagne.

Apple et Google ont depuis fait le ménage sur leur magasin d’application, mais si vous en avez déjà installée une, nous vous conseillons de la supprimer au plus vite. Voici la liste :

Les 10 apps iOS à désinstaller

Loot the Castle

Run Bridge

Shinning Gun

Racing Legend 3D

Rope Runner

Wood Sculptor

Fire-Wall

Ninja Critical Hit

Tony Runs

Les 75 apps Android à supprimer

Super Hero-Save the world!

Arrow Coins

Parking Master

Lady Run

Magic Brush 3D

Shake Shake Sheep

Number Combination: Colored Chips

Jackpot Scratcher-Win Real

Scratch Carnival

Ztime:Earn cash rewards easily

Billionaire Scratch

Lucky Wings – Lotto Scratchers

Lucky Star: Lotto Scratch

Shake Shake Pig

Lucky Money Tree

Run And Dance

Lucky Scratchers: Lotto Card

Pull Worm

Crowd Battle:Fight the bad guys

Shoot Dummy – Win Rewards & Paypal Cash

Spot 10 Differences

Find 5 Differences – New

Dinosaur Legend

One Line Drawing

Shoot Master

Talent Trap – NEW

Shoot it: Using Gun

Super Flake

Five-Star Slice

Sand Drawing

Mr Dinosaur: Play your Dino

Track Sliding New

Beat Kicker New

Fill Color 3D

Draw Live

Draw 1 Stroke

Fidget Cubes

Girls Fight

Ninja Assassin

Shooting Puzzle 2020

Pulley Parkour

Chop Flake 3D

Weapon Fantasy

Balloon Shooter

Musical Shoot

Chop Slices

Ninja Slice

Work Now!

Bottle Jump

Corn Scraper

Idle Wood Maker

Pop Girls Schooler

Romy Rush

Spear Hero

Dig Road Balls

BOO Popstar

Draw CompleteA

Rush 2048:3D Shoot Cubes

Meet Camera

Auto Stamp Camera

Find Five Differences

MUFC

Roll Turn

Hidind Draw

Peter Shoot

Design n Road

Draw Complete

Thief King

Downhill Race

Draw a War

Rescue Master

Spin:Letter Roll

Helicopter Attack – NEW

Crush Car

Relx cash

War in Painting

Bike Extreme Racing

Player Spiral Maker 3D

Match 3 Tiles

2048 Merge Cube – Win Cash

Source : via 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox