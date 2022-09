Découvrez les nouvelles bornes automatiques que va déployer Free et qui proposent de nouveaux services

Free fait évoluer ses bornes automatiques qui proposent désormais tous les services disponibles sur le web et bien plus encore.

En 2014, Free lançait le déploiement de bornes de souscription d’abonnements mobiles et de distribution automatique de cartes SIM dans le réseau Maison de la Presse et Mag Presse, puis dans les Free Center et chez d’autres partenaires. Ce sont des milliers qui sont actuellement disponibles.

Depuis, ces bornes ont évolué et permettent notamment de souscrire à un abonnement Freebox. Et Free va aller encore plus loin puisqu’il nous a présenté, lors de la journée des communautés ce week-end, un tout nouveau modèle qui sera disponible progressivement. Ce sont dans un premier temps 500 nouvelles bornes qui seront déployées en France dont 180 adaptées pour les personnes à mobilité réduites (avec un clavier sur la tranche inférieure).

Comme auparavant, au travers de son écran tactile, et d’une interface entièrement refaite, ces bornes permettent de choisir l’offre de son choix, que ce soit un forfait Free Mobile ou Freebox. Mais également, grosse nouveauté, il sera désormais possible d’y acheter directement son mobile, via une interface reprenant le site web mais totalement repensée pour pouvoir parfaitement choisir le modèle, le stockage, la couleur sur une même page.

Ecran pour l’achat d’un mobile

Une fois le règlement effectuer avec une carte bancaire, lors de la souscription à un forfait mobile, vous pourrez récupérer immédiatement la carte SIM, qui est maintenant en triple découpe (Mini SIM, Micro SIM ou Nano SIM). En ce qui concerne l’achat de mobile, un ticket sera imprimé vous permettant d’aller retirer votre smartphone directement au comptoir du Free Center. Dans tous less cas, un ticket de la transaction s’imprime sur la borne : il fournit des informations importantes (identifiants pour la gestion du compte, numéro d’appel pour l’assistance…).

Ces nouvelles bornes intègrent également d’autres nouveautés comme la gestion du paiement sans contact ou encore l’aide à la connexion pour les conseillers.

