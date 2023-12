BFM et RMC, premières chaînes TNT à s’installer sur une plateforme de streaming gratuite

La maison-mère de SFR Altice annonce un partenariat avec Samsung TV Plus et propose dès aujourd’hui l’ensemble de ses chaînes en accès direct sur l’application, disponible sur Smart TV, smartphone et tablettes.

Des chaînes accessibles directement et le lancement de flux FAST prévu pour l’année prochaine. Altice Media devient le 1er acteur en France à proposer ses chaînes TNT sur une plateforme dédiée aux chaînes FAST. BFMTV, RMC Découverte et Story ainsi que BFM Business et Tech&Co sont désormais accessibles depuis l’application Samsung TV+ disponible sur télévision connectée, mobile et tablette.

Le service est gratuit et ne nécessite pas d’abonnement ou d’inscription, il est préinstallé sur tous les téléviseurs Samsung depuis 2016 et donne accès à de nombreuses chaînes FAST gratuites. D’un point de vue publicitaire, les chaînes d’Altice bénéficieront d’une capacité de publicité digitale en remplacement publicitaire durant les écrans de diffusion linéaire, afin de pouvoir offrir de nouveaux

inventaires publicitaires ciblant des consommateurs CTV souvent plus jeunes et petits consommateurs de TV traditionnelle.

Mais le partenariat va plus loin, la branche média du groupe de Patrick Drahi promet également le lancement et la distribution de 8 chaînes FAST dès le 1er trimestre 2024 : BFM Grands Reportages, RMC Alerte Secours, RMC Wow, RMC Talk Info, RMC Mystère et J’irai dormir chez vous en co-exclusivité avec RMC BFM Play, ainsi que RMC Mecanic et RMC Talk Sport. Au total, ces chaînes représentent “plus de 3000 heures de contenus par an”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox