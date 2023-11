Free lance une nouveauté dans son application Freebox – Espace Abonné

Toute l’actualité de Free et ses nouveautés sont à présent à retrouver dans l’application de gestion de compte des abonnés Freebox.

Un espace abonné sur smartphone de plus en plus complet. A chaque mise à jour ou presque, son lot de nouveautés, Free déploie aujourd’hui une nouvelle version de son application Freebox – Espace Abonné à la fois sur iOS et Android.

“Dans cette nouvelle mise à jour, retrouvez toutes les infos et actualités Free dédiées à nos offres, à nos produits, leur utilisation et bien plus encore”, annoncent les développeurs. Il s’agit de la rubrique “Actualités Free” déjà disponible sur le site internet de l’opérateur. Pour y accéder, il suffit de tapoter sur la rubrique “Infos Free” en bas de l’écran d’accueil de l’application. Plusieurs rubriques sont accessibles comme ” A la une”, “Nouveautés”, et “Free s’engage”. L’occasion d’en savoir plus sur les deux nouveaux services de SVOD lancés me 15 novembre sur les Freebox : Explore et Kitchen Mania, édités par Mediawan.

L’application Freebox Mon Espace Abonné ne cesse donc d’évoluer. Elle permet également à tout moment de gérer et comprendre ses factures, de vérifier et modifier ses informations personnelles, ou encore de partager d’accéder à ses codes Wi-Fi. La rubrique Assistance permet d’accéder à Free Proxi et ainsi discuter avec un conseiller de proximité par messagerie. Il est également possible d’acheter une Smart TV Samsung ou de commander un répéteur WiFi.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox