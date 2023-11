WhatsApp s’inspire de Discord et lance une nouvelle fonctionnalité

Vos appels audio en groupe vont être bien plus simples grâce à une nouvelle fonctionnalité lancée par l’application de messagerie instantanée de Meta.

Les nouveautés continuent d’affluer sur WhatsApp, avec une récente mise à jour permettant de lancer des chats vocaux dans les conversations de groupe. Déjà apparue dans la version bêta de l’application il y a quelques mois, cette fonctionnalité permet aux personnes se trouvant dans un même canal de discussion de rejoindre des salons vocaux à tout moment et de les quitter, afin d’échanger avec ses proches sans déranger les autres membres.

Ainsi, il est toujours possible d’envoyer des messages écrits dans le groupe tandis que d’autres échangent vocalement et la création d’un chat est assez discrète. Une bulle sera affichée indiquant qu’une conversation audio est en cours. Pour démarrer une discussion vocale, il suffit d’appuyer sur l’icône dédiée en haut à droite de l’écran. Cependant, cette option est réservée aux groupes comptant entre 33 et 128 personnes.

Source : 01net

