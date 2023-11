Free lance la plateforme de streaming “Kitchen Mania” sur les Freebox, et l’offre pendant 6 mois

Après Insomnia fin octobre, Mediawan boucle la boucle en lançant deux autres services de SVOD sur les box de Free : Explore pour les fans de documentaires mais aussi Kitchen Mania pour les férus de cuisine.

Free distribue désormais les trois services de SVOD de Mediawan, premier éditeur de chaînes de télévision payantes en France. Après le lancement d’Insomnia à l’occasion d’Halloween, le FAI propose dès aujourd’hui à ses abonnés Freebox, “Explore”, une plateforme de streaming dédiée aux documentaires engagées dont nous avons fait écho ce matin et Kitchen Mania qui comme son nom l’indique s’adresse aux passionnés de cuisine.

Lancé d’abord en 2021 dans les Amazon Channels d’Amazon, le service de SVOD a également intégré les Livebox d’Orange durant le printemps 2023. Les programmes proposés mettent l’accent sur le fait maison, les produits naturels et le bio issu de l’agriculture locale, Développée par Mediawan Thematics, Kitchen Mania cherche à répondre aux attentes culinaires des consommateurs à travers de la découverte, du partage, des recettes, des concours culinaires, des voyages et une kyrielle de bons plans.

A l’occasion de ce lancement, Explore et Kitchen Mania sont proposés gratuitement aux nouveaux et abonnés Freebox actuels pendant 6 mois. Pour les abonnés Freebox Pop et Delta, l’activation ne nécessite aucune manipulation et l’abonnement prendra fin automatiquement à la fin de la période de gratuité. Par la suite, les deux plateformes devraient être affichées respectivement à 3,99€ et 1,99€/mois. Selon nos constatations, le déploiement de ces deux plateformes est progressif. Sur le Player Pop, il suffit de se rendre dans la section VOD d’Oqee.

