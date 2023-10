Free lance un nouveau service de streaming sur la Freebox et l’offre durant 6 mois à certains abonnés

Un nouveau service de SVOD qui va vous donner des frissons débarque sur la Freebox et est offert durant 6 mois à certains abonnés.

En ce jour d’Halloween, Free lance Insomnia, un nouveau service de streaming dédié à l’horreur sur les Freebox. Edité par Mediawan, ce nouveau service de SVOD vous permet d’accéder à de nombreux films et séries en illimité pour 3,99€/mois. Et bonne nouvelle, Insomnia est offert durant 6 mois pour certains abonnés Freebox.

Ainsi tous les abonnés Freebox Pop et Delta actuels , ce service est inclus automatiquement et sans surcout pendant 6 mois puis s’arrête automatiquement à la fin de la période de gratuité.

Mais il est également offert durant 6 mois pour tous les nouveaux abonnés Freebox Pop, Delta, Révolution, Mini 4K et One. Pour ceux-ci, 6 mois sont également offerts, mais il faudra souscrire au service pour en bénéficier. Le passage à la version payante se fera alors automatiquement à l’issue des 6 mois, mais il est bien sûr possible de résilier avant la fin de cette période de gratuité.

Ce nouveau service de streaming est organisé en 5 catégories: les insoutenables, 666, Slashers, créatures et enfin la dernière consacrée au séries.

Ce nouveau service est disponible dans la rubrique “VOD” ou “Vidéo Club” de votre Freebox

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox