L’info en vidéo : comment Free transforme ses vieilles Freebox en terrains de foot

Les vielles Freebox ne terminent pas à la poubelle, Free les valorisent en les transformant en terrains de foot.

En une minute chrono, l’équipe d’Univers Freebox passe chaque semaine en revue l’information à retenir du moment ou de la journée. Parmi les thématiques traitées, l’actualité brûlante de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom mais aussi du monde de l’audiovisuel en règle générale et des nouvelles technologies. Ce format prend la forme de vidéos courtes et illustrées pensées pour les réseaux sociaux, à savoir TikTok, Instagram mais aussi Youtube (Shorts).

Dans cette vidéo, nous vous proposons de découvrir la fin de vie étonnante des vielles Freebox et de leurs emballages, en particulier les Freebox Crystal qui sont transformées en terrains de foot.

