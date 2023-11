Free déploie une nouvelle brochure tarifaire pour ses forfaits Freebox

L’opérateur met à jour la liste des chaînes TV by Canal et apporte une précision pour les abonnés Freebox mini 4K.

Assez rare pour le noter, Free a procédé à une mise à jour de sa brochure tarifaire “Forfaits Freebox” avec ses tarifs en vigueur “à compter du 31 octobre 2023”.

A y regarder de plus près, l’opérateur a apporté une précision selon les constatations de Tiino-X83, bien connu de la communauté Free. Les abonnés Freebox mini 4K ont droit à 10h d’enregistrement sur le cloud via Oqee indique désormais le FAI. Les clients Freebox Révolution avec ou sans TV by Canal peuvent pour leur part consommer jusqu’à 40h et 100h pour les abonnés Pop et Delta. Au-delà, ils seront facturés “0,02€/h/mois”.

Dans le même temps, Free a procédé à la mise à jour de la liste chaînes du bouquet TV by Canal a été mise à jour, pas moins de 55 chaînes sont aujourd’hui incluses. La mise en page de la brochure a par ailleurs été quelque peu modifiée. La précédente mise à jour datait de la fin du mois de juin et a intégré la nouvelle option de contrôle parental et les offres de sécurité McAfee.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox