Orange lance son offre internet par satellite pour tous, l’abonnement est plus cher que son rival Starlink

La bataille avec Starlink est lancée. Orange dévoile aujourd’hui son offre internet par satellite pour le grand public à 49,99€/mois. Le “Kit Satellite” à installer sera facturé 299€.

L’ambition est clairement affichée, rivaliser avec Starlink et proposer une alternative aux foyers les plus isolés qui risquent ne pas avoir la fibre, en tout cas pas dans l’immédiat. Comme prévu, Orange étend ce 16 novembre sa gamme avec le lancement de sa nouvelle offre “Satellite Orange” laquelle “permet aux clients grand public en France Métropolitaine de bénéficier du Très Haut Débit, quel que soit l’endroit où ils se trouvent, pour 49,99€ par mois avec un engagement de 12 mois”, annonce-t-il.

En plus de la fibre, l’ADSL, sa 4G Home et 5G Home, Orange intègre donc désormais sous sa propre marque le satellite dans son mix technologique. Dans le détail, pour 49,99€ par mois avec le premier mois offert, soit le prix d’une Livebox Up Fibre, les clients satellite pourront profiter d’une connexion allant jusqu’à 200Mbits/s en descendant et 15Mbits/s en montant. “Cette offre ne nécessite aucun changement de numéro de téléphone et intègre des appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et 50 autres destinations et vers les mobiles de France métropolitaine et 8 autres destinations”, indique un communiqué.

Un kit d’installation à 299€ et une option “pose” par un professionnel au même prix

Après la souscription, les clients recevront un Kit Satellite à installer en autonomie ou en faisant appel à un réseau de partenaires spécialisés dans l’installation. Celui-ci est disponible à l’achat pour 299€ ou à la location pour 8€/mois. L’installation peut être autonome mais Orange propose également une option facturée 299€ avec une garantie d’un an pour une pose du kit via un réseau de partenaires spécialisés dans l’installation.

A titre de comparaison, Starlink d’Elon Musk propose des débits similaires à 40€/mois, soit 10€ de moins avec un coût de matériel de 450 €. L’installation des équipements est en revanche totalement autonome.

Une subvention de l’Etat pour réduire la facture

Pour les clients qui ne souhaitent pas installer le kit eux-mêmes, Orange précise qu’il est possible de bénéficier d’une aide pour ne pas payer les 299€ de la pose :

“Cette offre entre dans le dispositif d’accompagnement de l’Etat pour la « Cohésion Numérique des Territoires » et répond à l’objectif du Gouvernement de garantir un accès au Très Haut Débit pour tous à horizon 2025. Les foyers ne bénéficiant pas d’un bon haut débit filaire peuvent bénéficier d’une subvention permettant d’accéder à une meilleure connexion via une technologie sans fil. Dans le cadre de l’offre Satellite Orange, l’achat ou la pose du matériel peuvent donc être pris en charge, sous réserve d’éligibilité au dispositif”, précise l’opérateur historique.