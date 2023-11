Une nouvelle chaîne de sport gratuite débarque sur Freebox TV

Les abonnés Freebox peuvent désormais découvrir W-Sport, chaîne de sport belge spécialisée dans les sports féminins.

Un nouveau plan de service a été publié par Free pour le mois de novembre. Outre les deux services de SVOD ajouté au catalogue, Explore et Kitchen Mania, l’opérateur intègre également à son bouquet basic une nouvelle chaîne sportive belge. Elle est ainsi disponible sur votre player et sur toutes les versions d’Oqee sur le canal 62 et se nomme W-Sport.

Cette chaîne met en avant les divisions sportives féminines et propose une large couverture du football avec jusqu’à huit matchs en direct diffusés chaque semaine. Vous pourrez ainsi découvrir ou retrouver les meilleures joueuses et équipes de la Super League féminine d’Angleterre (WSL), de la Frauen Bundesliga d’Allemagne, de la NWSL des États-Unis, de la Serie A d’Italie et du Damallsvenskan de Suède.

En dehors du football, W-Sport diffuse également en direct la Bundesliga féminine de volleyball, la Super League Triathlon et des multisports PAC 12, dont le basket-ball, la gymnastique et le beach-volley du système collégial américain ultra-compétitif. W-Sport a également diffusé une sélection d’événements en direct dans les domaines du tennis, de l’athlétisme, de la boxe…

