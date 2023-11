Iliad étend la disponibilité de son offre fibre à 3 millions de foyers supplémentaires en Italie

De plus en plus d’Italiens vont pouvoir souscrire une offre IliadBox à compter d’aujourd’hui.

Iliad se rend disponible dans les zones bien moins peuplées, surnommées “blanches” de l’autre côté des Alpes. Il s’agit des zones où la densité de population est faible et où les opérateurs n’investissent pas particulièrement, le déploiement de la fibre y est réalisé par OpenFiber et financé à travers des investissements publics nationaux et grâce à des financements européens. La branche soeur de Free a annoncé hier proposer ses offres sur ces réseaux, proches de nos RIP français, qui représente 3 millions de foyers supplémentaires.

Il existe cependant une limitation. En effet, la connectivité proposée par l’opérateur est de 1 Gbit/s de téléchargement et 300 Mbit/s en upload, contre une capacité maximum de 5Gbit/s partagés et jusqu’à 700 Mbit/s pour les zones couvertes par la technologie EPON FttH. Le tarif de l’offre reste le même, soit 24.99€/mois avec une connectivité WiFi 6. Iliad propose ainsi sa box à plus de 13 millions de foyers désormais.

En septembre dernier, l’opérateur signait son meilleur trimestre depuis 3 ans et comptabilisait 172 000 abonnés IliadBox, pour plus de 10 millions d’abonnés mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox