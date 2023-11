Orange jongle entre hausse des prix et Black Friday, 2 mois offerts sur toutes ses Livebox

Si vous souhaitez passer chez Orange, l’opérateur propose en ce moment de vous rembourser deux mois d’abonnement pour toute souscription à une de ses offres fixe.

Après avoir fortement augmenté ses prix en réduisant la durée de promotion de ses offres fixe en octobre, Orange lance une opération séduction pour le Black Friday. Pour toute souscription à une offre ADSL ou Fibre chez l’opérateur réalisée aujourd’hui et jusqu’au 27 novembre prochain, vous pourrez ensuite demander à être remboursé à hauteur de deux mois d’abonnement sur votre facture.

Cette offre est valable sur les offres Livebox, Livebox Up et Livebox Max, y compris si vous optez pour une formule “Open” liée à un forfait mobile. En remplissant un formulaire et en l’envoyant à Orange, vous pourrez ainsi bénéficier de ce remboursement de deux mensualités de votre forfait Livebox.

À noter cependant, il s’agit toujours d’offres avec engagement de 12 mois. Si la perspective d’avoir deux mois offerts peut être alléchante, il convient de rappeler que suite à la nouvelle politique tarifaire d’Orange a tout de même gonflé le prix final de la première année de manière significative pour ses offres fixe : la Livebox d’entrée de gamme coûtait 299.88€ la première année avant le passage à une promo de 6 mois, elle coûte désormais 407.88€ sur un an. Un jeu d’équilibriste pour l’opérateur historique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox