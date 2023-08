“C à vous” : Aurélie Casse, présentatrice de “C l’hebdo” sur BFMTV, rejoint l’émission de France 5

Suite à l’annonce de Justine Planchon, présidente de Mediawan Prod, société de production des access de la chaîne publique, la journaliste intègre officiellement l’équipe de l’émission d’Anne-Élisabeth Lemoine sur France 5.

Une nouvelle recrue rejoint l’équipe de “C à vous“. Aurélie Casse, précédemment présentatrice de “C l’hebdo” le samedi sur France 5 après son départ de BFMTV, intègrera également la bande de l’émission d’access animée en semaine par Anne-Élisabeth Lemoine sur la même chaîne. “Nous accueillerons Aurélie Casse, qui prendra aussi les commandes de ‘C l’hebdo’ la saison prochaine“, a annoncé Justine Planchon, la présidente de Mediawan Prod, société de production de “C à vous” et “C l’hebdo“, dans une déclaration au journal “Le Parisien” ce vendredi 28 juillet 2023. Cette dernière confirme ensuite que “Lorrain Sénéchal, ex-matinalier de France Info le week-end, va prendre les commandes du ‘5/5’” de “C à vous“. Jusqu’à présent, la chronique était assurée par Matthieu Belliard. Cependant, l’ex-matinalier d’Europe 1 aura désormais une nouvelle intervention dans “C l’hebdo“, où il sera rejoint par Natacha Polony. Cette dernière, directrice de la rédaction de “Marianne“, prendra la suite de Jean-Michel Aphatie, qui part pour rejoindre “Quotidien” sur TMC, en tant qu’éditorialiste politique. En revanche, Antoine Genton, Mélanie Taravant et Éva Roque quittent l’émission hebdomadaire.

En effet, selon l’annonce de Justine Planchon, Patrick Cohen, Pierre Lescure, Émilie Tran Nguyen et Bertrand Chameroy seront reconduits dans l’émission “C à vous“, avec Bertrand Chameroy présentant également sa propre émission sur France 2 en parallèle. Cependant, aucune mention n’est faite concernant le cas de Mohamed Bouhafsi. Son départ de l’émission n’est ni cité ni évoqué, donc il n’est pas possible de déduire de l’annonce s’il quitte ou reste dans l’émission “C à vous“. En plus des autres annonces, Justine Planchon révèle que la pastille humoristique de l’émission sera revue. La fiction courte actuelle intitulée “J’étais à ça“, avec Zoé Bruneau, sera remplacée par une nouvelle série intitulée “Les radoteurs“. “On y retrouvera Stéphane de Groodt et Gilles Gaston-Dreyfus pour une conversation teintée d’absurde“, ajoute la patronne de Mediawan Prod.

Source : Pure Médias

