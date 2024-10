Abonnés Amazon Prime : il est désormais possible de se faire livrer le jour-même sans frais dans 10 villes françaises

Après Paris, Lille ou encore Valenciennes, passer commande sur Amazon et être livré le soir même est désormais possible sans surcoût pour les membres Prime à Lyon, Marseille, Rouen et Strasbourg.

L’un des avantages les plus populaires d’Amazon Prime est sans conteste la livraison rapide et gratuite en 24h mais le saviez-vous : Amazon propose à ses abonnés Prime un service de livraison le soir même baptisé Evening Express, permettant de recevoir leurs achats le jour même de la commande. Disponible à Paris, Lille, Lens-Liévin, Douai, Valenciennes et Hénin-Carvin, ce service qui concerne certains articles expédiés par Amazon, est désormais accessible dans 10 villes au total. Le géant américain a ajouté Lyon Marseille, Rouen et Strasbourg, a-t-il fait savoir le 22 octobre.

Pour bénéficier de cette option, il suffit de passer commande avant une certaine heure, généralement indiquée sur la page de l’article. Les livraisons sont effectuées entre 19 h et 22 h, même les jours fériés (sauf 1er janvier, 1er mai et 25 décembre). Le service est gratuit pour les membres Prime pour les commandes supérieures à 25 € selon un communiqué d’Amazon (35€ selon la page de présentation de l’option). Il en coûtera en revanche 3,99 € si la commande est inférieure à ce montant. Ce service s’avère donc pensé pour ceux qui souhaitent recevoir leurs achats en urgence, avec une flexibilité de livraison en soirée.

“Les articles les plus populaires livrés le soir même aux membres Prime sont issus d’une large sélection incluant les essentiels du quotidien, les appareils Amazon et bien d’autres catégories. Par exemple, à Paris, l’un des produits les plus demandés en livraison le soir même est un sèche-cheveux. A Lyon, on y retrouve notamment du café en grains et à Marseille, un chargeur d’ordinateur portable. Dans le Nord de la France, à Lens, on plébiscite, entre autres, des biscuits chocolat-amandes et à Lille, le Fire TV Stick d’Amazon. A Rouen, parmi les produits du top 3 figure un stylo feutre à pointe fine et à Strasbourg, des nouilles instantanées aux crevettes”, présente le géant américain.

En France, cette année, le record de la livraison la plus rapide a été atteint en région parisienne. Un client a en effet reçu son shampoing L’Oréal Paris en seulement 227 minutes. Commande passée à 13h08, elle a été livrée à 16h55. “La livraison le soir même est le système de livraison d’Amazon le plus rapide permettant aux membres Prime de faire leurs achats parmi des millions de produits et de les recevoir à domicile, en toute commodité, en point de retrait ou encore dans les Amazon Locker de leur choix en libre-service et choisir ainsi l’option de livraison qui répond le mieux à leurs besoins, sans frais supplémentaires”, résume le groupe.

Amazon continue d’investir pour accélérer ses livraisons, augmenter le nombre d’articles éligibles et réduire les délais. L’entreprise prévoit de livrer encore plus rapidement en 2024 grâce à l’innovation en robotique et en IA. Amazon travaille également à réduire son empreinte carbone, notamment en utilisant des véhicules électriques et des vélos-cargo pour ses livraisons, s’engageant à atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2040.

