Jeu concours Free Foot : gagnez vos places pour le Classico OM-PSG ce dimanche

Deux places sont à remporter sur X pour assister à l’un des matchs les plus attendus de la saison en Ligue 1.

Vous rêvez d’assister au Classique OM-PSG ce dimanche mais vous n’avez pas encore vos places ? L’application Free Foot, en partenariat avec l’@OM_Officiel, vous offre une chance de décrocher 2 places pour ce match événement au Vélodrome. Pour participer, rien de plus simple, retweetez le post du concours sur X et suivez le compte @FreeFoot. Enfin Commentez avec le hashtag #OMxFree

Disponible sur iOS et Android, Free Foot (ex-Free Ligue 1), est l’application référence des supporters hyperconnectés. Accessible gratuitement; elle permet de profiter des buts, des résumés et des extraits en quasi-direct de 274 rencontres de la saison. Une rubrique “Séries” permet d’accéder en illimité à d’autres contenus et formats comme des conférences de presse d’avant match, des interviews en “bord-terrain”, des entretiens “confidences”, ou encore la revue de presse d’Alexandre Ruiz.

🎁 JEU CONCOURS – Spécial #OMPSG Tu n’as pas ta place pour le Classique ? Avec notre partenaire @OM_Officiel, on te fait gagner 2 places pour dimanche 🎟️🔥 Pour tenter ta chance :

➡️ RT + Follow @FreeFoot

➡️ Commente #OMxFree 💙🤍 pic.twitter.com/M0pvCTrk23 — Free FOOT (@FreeFoot) October 22, 2024

Fin septembre, Free Foot a décroché le gros lot en signant un partenariat d’exception avec le PSG, l’OM et l’OL. De nombreux contenus exclusifs vont être ajoutés progressivement comme des interviews des joueurs stars, un accès aux entraînements, à la vie quotidienne des footballeurs et aux préparations des matchs des trois clubs.

