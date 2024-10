Free déploie une nouvelle mise à jour de son application d’espace abonné Free Mobile et Freebox

L’activation des cartes SIM physiques et eSIM de Free Mobile s’améliore dans l’application “Free”.

L’application de gestion de compte Freebox et Free Mobile de Free vient de bénéficier d’une nouvelle mise à jour sur les systèmes d’exploitation iOS (2.5) et Android, apportant plusieurs améliorations visant à simplifier et optimiser l’expérience pour les abonnés mobile. Sur les deux OS, l’activation des cartes SIM physiques a été améliorée, le processus est désormais plus fluide. Sur Android, l’activation des eSIM a par ailleurs été simplifiée, annoncent les développeurs.

Très utile, l’application Free donne notamment accès aux informations de la ligne mobile de ses abonnés (consommation data, appels, SMS), et permet l’activation ou désactivation des options et services (comme l’itinérance à l’étranger) sans oublier le paiement et consultation des factures mobile ou encore le suivi des commandes et des livraisons de cartes SIM ou de mobiles , le changement de forfait ou de numéro de ligne. Mais aussi depuis un mois d’activer sa carte SIM directement depuis l’application.

