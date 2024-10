Iliad réussit avec succès à obtenir nouvel emprunt de 500 millions d’euros

Le Groupe Iliad annonce ce soir avoir placé ce jour avec succès une émission obligataire d’un montant total de 500 millions d’euros.

Le Groupe de Xavier Niel indique que cette transaction, ” a rencontré une très forte demande des investisseurs (avec une demande finale à plus de 1,5 milliard d’euros), ce qui permet au Groupe de tirer avantage de l’amélioration des conditions de marchés observée et de refinancer une partie de sa dette obligataire existante via l’offre de rachat lancée conjointement sur ses obligations à échéance avril 2025 et juin 2026″

Pour Iliad “un tel résultat confirme la confiance des investisseurs dans la solidité du crédit iliad comme dans sa stratégie ESG.”

C’est quoi un emprunt obligataire ?

Une obligation, c’est comme prêter de l’argent à une entreprise. Elle rembourse avec des intérêts, mais tu ne deviens pas propriétaire.

C’est différent d’une action, qui consiste à acheter un petit morceau de l’entreprise. Si elle gagne de l’argent, tu peux en recevoir, mais tu prends plus de risques.

Pour résumé, quand Iliad lance un emprunt obligataire, ça ne change en rien à l’actionnariat d’Iliad.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox