France Télévisions lance progressivement France 2 en 4K, France 3 UHD sera proposé en juillet y compris chez les opérateurs

France Télévisions vient de dévoiler son calendrier prévisionnel pour le lancement des versions UHD de France 2 et France 3. L’objectif est un lancement total d’ici juillet.

Un projet de longue date qui aboutit. Après un début de diffusion test à Paris en décembre et a l’aube des JO de Paris, France Télévisions lance France 2 UHD à partir du 23 janvier et France 3 UHD à partir du 10 juillet prochain. La chaîne UHD de France 2 sera disponible 24h/24 sur le canal 52 de la TNT dans l’hexagone et 22 en Outre-mer à partir de mardi 23 janvier tandis que celle de France 3 arrive le 10 juillet sur le canal 53 de la TNT dans l’hexagone et 23 en Outre-mer pour une durée de 2 mois. Elles seront également disponibles partout en France via satellite (FRANSAT) et progressivement chez les FAI (Fournisseurs d’Accès à Internet).

Le déploiement de France 2 sur la TNT se fera progressivement par région, avec un planning prévisionnel comme suit :

sur le Canal 52 sur la TNT progressivement dans toutes les régions autorisées par l’ARCOM (planning prévisionnel) 23 janvier pour les téléspectateurs des régions de Paris, Nantes et Bordeaux 27 février pour les téléspectateurs des régions de Toulouse, Rennes 2 avril pour les téléspectateurs des régions de Marseille, Montpellier, Lorient, Laval 30 avril pour les téléspectateurs des régions de Lyon, Saint-Etienne, Rouen, Le Mans

sur le Canal 22 sur la TNT en Outre-mer (planning prévisionnel) 23 janvier pour les téléspectateurs de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte fin février pour les téléspectateurs de Wallis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie fin mars pour les téléspectateurs de Saint-Pierre et Miquelon

sur le Canal 52 sur le bouquet FRANSAT (par satellite) dans l’Hexagone

via satellite en Outre-mer à partir du 31 janvier

Quant aux box des opérateurs, il faudra attendre encore un peu avant d’avoir l’information claire. Le calendrier de déploiement chez Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom est à venir. Pour ce qui est de France 3, c’est un lancement global qui est prévu dès le 10 juillet, tant sur le canal 53 de la TNT (23 pour l’Outre-mer) ou chez les opérateurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox