Nouveau : Free Mobile sécurise fortement l’accès à son espace abonné

Une nouvelle sécurité a été intégrée lors de la connexion à l’espace abonné de l’opérateur, avec un code envoyé par SMS.

Free Mobile oblige désormais la double authentification à ses abonnés souhaitant accéder à leurs espaces clients. Si vous souhaitez vous connecter à l’espace abonné, il vous est maintenant demandé, en plus de vos identifiants, de fournir un code envoyé par SMS sur votre numéro Free Mobile.

L’envoi est réalisé rapidement sur votre smartphone, ce qui n’est pas forcément le plus pratique en cas de souci avec son abonnement, comme le note un utilisateur de notre forum. Le code est temporaire et doit être utilisé assez rapidement pour vous connecter. A noter, il semble être demandé à chaque connexion, même rapprochées selon nos observations et selon Tiino, habitué aux trouvailles autour de Free, lorsque la ligne n’est pas active ou suspendue, c’est un mail qui est envoyé. A l’heure où nous écrivons ces lignes, cela ne concerne pas l’espace abonné Freebox.

