Le nom de la Freebox V9 a son importance, la vente d’un opérateur inquiète… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Qu’attendre de la Freebox V9 ?

Elle est très attendue dans le milieu des télécoms, la Freebox V9 reste encore très secrète alors que son lancement approche. Plusieurs théories émergent autour de cette prochaine box, notamment autour de son nom, mais certains considèrent qu’il ne s’agit pas d’un aspect important en soi de l’offre. Si certes, on aimerait en savoir plus sur les détails techniques de l’offre, le nom conserve cependant une certaine importance, comme le rappelle un lecteur d’Univers Freebox.

La Poste Mobile est à vendre, certains Freenautes souhaitent bon courage aux abonnés

Fort de ses 2,3 millions de clients fin 2023, La Poste Mobile fait figure aujourd’hui de 5e opérateur mobile en France. Lancé en 2011 par La Poste qui détient 51% du capital et SFR (49%), l’opérateur est aujourd’hui lui aussi à vendre malgré sa croissance et rentabilité actuelle. Selon les informations des Echos, le groupe public cherche à céder sa participation avec la volonté de continuer à distribuer la marque à l’avenir dans ses bureaux de poste sans changer son identité, a t-il confirmé et d’ajouter “avoir entamé une réflexion sur l’évolution du capital de La Poste Mobile ayant pour objectif de valoriser la réussite de la marque, leader du marché français des opérateurs virtuels, et d’accélérer son développement.» Une nouvelle accueillie avec cynisme et surtout quelques inquiétudes de la part des Freenautes.

TF1+ et ses pubs font enrager

Lancée le 8 janvier, la nouvelle plateforme de streaming gratuite de TF1 financée par la publicité montre déjà quelques limites sur sa version gratuite. Pour utiliser de manière optimale la plateforme, il est nécessaire d’accepter les cookies. En faisant le choix contraire, il ne sera pas possible d’accéder au direct et au replay des chaînes du groupe, mais aussi aux séries et films proposés, ce qui ne laisse pas vraiment le choix sous peine de perdre tout l’intérêt du service. Le moins que l’on puisse dire, c’est que beaucoup de nos lecteurs ont émis des réserves sur la pertinence du service de part la présence très importante de publicités.

Les prix de Red By SFR continuent de grimper

Il faut maintenant payer 1€ de plus pour acquérir une offre box fibre de la part de l’opérateur. Si le tarif de l’ADSL n’a lui pas évolué, l’offre fibre optique ou THD de Red coûte désormais plus cher pour les nouveaux clients, avec un prix initial passant de 24.99€/mois à 25.99€/mois. La hausse de prix s’applique également si vous optez pour la version WiFi 6 en option pour 7€ supplémentaires, qui passe donc à 32.99€/mois. Le tout sans enrichissement, ce qui rend les offres de la marque low-cost de SFR de moins en moins intéressante aux yeux de beaucoup de consommateurs.

La mutualisation des antennes mobiles, un débat qui n’en finit pas

Faire encore mieux dans un soucis de simplification des déploiements des réseaux mobiles, c’est le souhait partagé par l’Etat et les opérateurs. Même si la couverture mobile du territoire s’est considérablement améliorée depuis le début du New Deal Mobile, certaines dispositions législatives et règlementaires en vigueur sont des sources de ralentissements voire de blocages dans le déploiement des sites mobiles. Ainsi Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom sous l’égide de la FFTélécoms, répondent à la consultation publique lancée par le gouvernement dans le cadre des “Rencontres de la simplification” en proposant 10 mesures. Cependant, certains considèrent qu’un des éléments de simplification serait la mutualisation obligatoire de tous les nouveaux sites, une mesure qui ne sera probablement jamais proposée par un des opérateurs.

