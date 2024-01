TF1+ : des fonctionnalités et contenus importants accessibles à une seule condition

La version gratuite de TF1+ impose d’accepter les cookies pour profiter des chaînes en direct, du replay ou des films et séries.

Lancée le 8 janvier, la nouvelle plateforme de streaming gratuite de TF1 financée par la publicité montre déjà quelques limites sur sa version gratuite. Pour utiliser de manière optimale la plateforme, il est nécessaire d’accepter les cookies. En faisant le choix contraire, il ne sera pas possible d’accéder au direct et au replay des chaînes du groupe, mais aussi aux séries et films proposés, ce qui ne laisse pas vraiment le choix sous peine de perdre tout l’intérêt du service.

TF1+ propose un catalogue disponible en illimité de 200 films cinéma et 200 films TV, 200 séries en intégralité, dont les séries HPI, SAM et Vampires Diaries et des marques de divertissement en intégralité (The Voice, Koh-Lanta…) ou encore des programmes phares comme Star Academy, Quotidien ou Plus belle la vie.

dès qu'on décoche une option de confidentialité petit message pic.twitter.com/mfDCHqgYDW — 𝕩ɦΛƦҠ (@xhark) January 15, 2024

Dès lors qu’un utilisateur décoche une option de confidentialité comme la publicité ciblée ou en ligne, un message apparaît à l’écran, informant que les paramètres actuels ne leur donnent plus accès à certaines fonctions.

Pour accéder à l’ensemble des vidéos en direct, TF1 exige également d’avoir un compte TF1+, ou de s’abonner à l’offre Premium affichée à 5,99€/mois pour ceux qui refusent d’accepter les cookies. Celle-ci donne en plus accès à d’autres fonctionnalités comme une expérience sans pub, des avant-premières, Chromecast et au replay jusqu’à 30 jours au lieu de 7 jours.

Le groupe TF1 et ses partenaires utilisent des cookies et autres traceurs à des fins de mesure d’audience, partage avec les réseaux sociaux, personnalisation des contenus, et publicité personnalisée. “Les cookies déposés/lus par les tiers adhérents à TCF de l’IAB Europe, ainsi que les profils crées par ces derniers permettent d’afficher des publicités personnalisées et de mesurer l’audience/l’efficacité des publicités contextuelles et/ou personnalisées. Désactiver cette option empêchera de suivre votre navigation et de réaliser des profils, mais peut entrainer des effets négatifs comme la réception de la même publicité plusieurs fois”, explique le groupe audiovisuel privé.

TF1+ est disponible sur la quasi-intégralité de l’univers Smart TV (Google TV, TV sous Android TV, Samsung, LG, Philips, Hisense, Amazon Fire TV, Apple TV, etc) mais aussi progressivement sur les box. Chez Free, la Freebox Pop propose déjà la plateforme, les autres boîtiers TV de l’opérateur suivront.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox