Canal+ fait gagner un séjour à New York à ses abonnés

Un beau cadeau pour démarrer l’année est mis en jeu dans le club Canal+.

La filiale de Vivendi lance un nouveau tirage au sort permettant de gagner un voyage dans la grosse pomme pour deux personnes. Le séjour est inspiré de la série Echo, diffusée sur Disney+ qui raconte les origines du personnage de Maya Lopez découverte dans la série Marvel “Hawkeye”.

En participant, vous avez ainsi l’opportunité de remporter un séjour pour deux personnes à new York avec plusieurs activités dont une initiation à la cascade ou encore une séance de patins à roulettes. Pour s’inscrire et avoir une chance d’être sélectionné, il faut être abonné à l’une des offres de Canal+ et se rendre sur la page du club dédiée. Il ne vous reste plus qu’à saisir votre numéro de téléphone et votre code postal pour finaliser l’inscription, l’offre est valable jusqu’au 28 janvier 2024.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox