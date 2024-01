Le revenu des opérateurs continue de grimper, la facture de leurs abonnés aussi

Progressivement, le prix des box internet et forfaits mobile augmente, de quoi augmenter un peu plus le revenu des opérateurs.

Après dix ans de recul, le revenu des opérateurs télécoms progresse depuis 2021 à un rythme annuel d’environ 2%. Lors du troisième trimestre, dans un contexte inflationniste et concurrentiel, les recettes des opérateurs se sont élevées sur le marché de détail à 9,4 milliards d’euros HT. “A l’exception des services spéciaux, tous les postes de revenu qui le composent sont en croissance depuis le début de l’année 2023. La croissance du revenu provient notamment de la croissance du marché mobile, mais également par la progression notable du revenu des services fixes”, indique l’Arcep dans son nouvel observatoire du marché des communications électroniques en France.

Après un ralentissement constaté en 2022 (-0,3 % en un an), le revenu des services fixes progresse à nouveau depuis le début de l’année 2023, “de plus de 2 % pour le deuxième trimestre consécutif”, soit 2,5 % entre fin juin et fin septembre. Cette évolution s’explique selon le régulateur par la croissance de 5,4% du revenu des abonnements à haut et très haut débit, un taux qui n’a pas été observé depuis 2012. Si les opérateurs peuvent se réjouir de la situation, les abonnés doivent passer à la caisse. La facture mensuelle moyenne d’un forfait ADSL ou fibre a augmenté par conséquent de 1,5 € HT en un an à 34,8 euros HT par mois au troisième trimestre, conséquence directe des hausses tarifaires survenues sur le marché. Ce niveau n’avait pas été atteint depuis dix ans.

Le revenu des services mobiles, porté uniquement par le segment des forfaits, continue quant à lui de progresser à un rythme soutenu (+ 2,7 % ce trimestre) à 900 millions d’euros HT bien que sa croissance ralentit depuis deux ans. “Le revenu issu de la vente de terminaux mobiles par les opérateurs augmente par ailleurs de près de + 5 % en un an contre environ + 8 % un an auparavant”, précise le régulateur. Contrairement au fixe, la hausse du prix des forfaits mobile est moins importante durant cet exercice, la facture moyenne mensuelle par abonné a augmenté de 20 centimes à 16,2 euros.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox