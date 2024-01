Mediawan (Xavier Niel) continue de grandir avec une nouvelle acquisition stratégique

Le groupe français Mediawan prend une participation majoritaire dans la société de production de documentaires britannique Misfits Entertainment.

“Cette acquisition marque une étape importante dans la stratégie de déploiement de Mediawan à l’international et confirme l’ambition du groupe de développer son réseau de sociétés de production, dans tous les genres et dans tous les formats, sur tous les territoires”, le Spac de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton continue de grandir avec l’annonce le 16 janvier de l’acquisition d’une part majoritaire dans le capital de Misfits Entertainment, une société de production britannique spécialisée dans les documentaires qui a également produit le long métrage McQueen

Elisabeth d’Arvieu, PDG de Mediawan Pictures, a déclaré : « Ce nouveau partenariat représente une opportunité significative de renforcer la présence internationale de Mediawan et d’élargir notre catalogue de documentaires premium.»

Dénicher des talents mais aussi produire des séries, films et documentaires à l’échelle européenne ou dans le cadre de coopérations et coproductions internationales, tel est le leitmotiv doublement affiché par Mediawan depuis plusieurs années. Au Royaume-Uni, il possède déjà des sociétés de production comme Drama Republic, et le spécialiste de l’animation Wildseed Studios .

Pour devenir un champion mondial des contenus, le Spac de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton enchaîne les acquisitions en Europe comme en Italie, Espagne, Finlande, Pays-Bas, et même aux USA avec le rachat fin 2022 de Plan B, la société de production de Brad Pitt.

Fin novembre 2023, le groupe audiovisuel français créé en 2015 est entré en discussions avec la société allemande Leonine Studios en vue d’un rachat avec l’appui du fonds américain KKR. Si les discussions commençaient à peine, l’idée d’une fusion devait être tranchée d’ici début 2024.

Source : Tbivision

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox