Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free fait du Netflix en avance, la Bbox se la joue mini…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

15 janvier 1997 : Bouygues Telecom intègre la fonction répondeur/enregistreur dans ses forfaits mobiles

C’est une fonctionnalité si habituelle qu’on a du mal à imaginer un forfait mobile sans. Mais pourtant, c’est en janvier il y a 26 ans que Bouygues Telecom intégrait une fonction dans ses offres mobiles : la possibilité d’avoir un répondeur et d’enregistrer ces messages vocaux directement lors d’un appel. Les plus jeunes (comme votre serviteur) seront sûrement étonnés d’apprendre que cette fonction n’était pas accessible directement au lancement des offres mobiles !

15 janvier 2008 : Free est le premier opérateur à lancer son service de VOD par abonnement

Free Home Video intégral, c’est le premier service de VOD par abonnement lancé par un opérateur le 15 janvier 2008. Le service proposait de nombreuses thématiques (Cinéma, séries, Kids…) avec des programmes en HD comme Pirates des Caraïbes par exemple. Une offre qui avait bien sûr un prix : 9.99€ par mois. La SVOD made by Free, l’ancêtre de Netflix en quelque sorte !

16 janvier 2007 : Présentation de la Neufbox 4

Une nouvelle box par Neuf-Cegetel a été présentée le 16 janvier 2007, avec un design assez particulier. Côté nouveauté technique, cette box triple-play intégrait notamment la gestion native du Wi-Fi, l’émission d’un hotspot NeufWifi mais aussi des ports USB maîtres pour connecter des périphériques, ainsi que deux ports Ethernet supplémentaires. Et son aspect en fait un objet assez particulier : un écran couvrait le dessus de la box pour afficher le logo de l’opérateur.

19 janvier 2015 : Bouygues lance sa Bbox Mini, en double play

Cinq ans auparavant, Bouygues a lancé sa Bbox Mini. D’abord réservée aux abonnés Bouygues, elle a ensuite été commercialisée au grand public. Cette offre proposait du double play, et était commercialisée dans les forfaits à 19,99 €. Il fallait compter 6€/mois de plus pour disposer des appels illimités vers les mobiles français, 8 € de plus pour la zone étendue. En zone non-dégroupées, elle était proposée à 37,99 € par mois.

Un simple modem pour les abonnés, proposant donc une innovation par sa taille réduite

19 janvier 2007 : Bouygues Telecom lance son forfait illimité vers les fixes

Le 19 janvier 2007 Bouygues Telecom lançait son offre mobile Exprima, un forfait mobile qui permettait les appels illimités 24h/24 et 7j/7 vers les fixes de France métropolitaine. Cela fait suite à son forfait Neo qui lui permettait les appels illimités vers mobiles et fixes en semaine à partir de 20h. Une nouvelle gamme de forfaits donc, avec des variantes selon la durée d’appel autorisée.

21 janvier 2005 : Free lance le Ring Back Tone sur sa Freebox

C’est une première en France, Free fait équipe avec une maison de disques : Universal Music pour proposer une fonctionnalité exclusive , le Ring Back Tone. Cette fonctionnalité servait à personnaliser votre tonalité d’attente avant que votre correspondant décroche. Ainsi, au lieu des sempiternels “bips”, votre ami pouvait entendre une musique ou une blague. Le partenariat avec Universal Music France permet un catalogue étendu de répondeurs possibles (environ 5000 à la sortie) qui ont été mis à disposition sur le site de Free dès le 1er janvier 2005.

21 janvier 2021 : Iliad s’engage pour le climat

Dans une chronique sur le passé, parlons tout de même d’avenir. C’est en effet il y a trois ans que la maison-mère de Free annonçait 10 engagements axés sur la problématique environnementale avec des objectifs clairs. Certains ont d’ailleurs déjà été atteint, mais l’objectif clair est d’ores et déjà fixé à 2035 avec 0 émissions directe nette et en 2050 0 émissions indirectes nette sur ses émissions les plus significatives.

