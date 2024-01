Abonnés Freebox : TF1+ est désormais disponible sur player Pop

Free déploie une mise à jour de son player Freebox Pop qui intègre notamment le nouveau service de streaming.

Un peu plus d’une semaine après la signature de l’accord entre TF1 et Free et le lancement de TF1+, la plateforme débarque sur le player Pop comme promis. Une nouvelle mise à jour est actuellement déployée sur le boîtier sous Android TV de Free, avec une version logicielle numérotée 10.5.46.

Une fois la nouvelle mouture installée, on peut ainsi voir apparaître TF1+ directement apparaître dans la liste des applications disponibles sur le player. TF1+ met gratuitement à disposition de ses utilisateurs plus de 15 000 heures de contenus de divertissement et d’information, disponibles à tout moment. La plateforme proposera un catalogue disponible en illimité de 200 films cinéma et 200 films TV, 200 séries en intégralité, dont les séries françaises incontournables comme HPI ou SAM, les séries quotidiennes et les séries étrangères comme Vampires Diaries… Et bien sûr, les grandes marques de divertissement en intégralité (The Voice, Koh-Lanta…).

Mise à jour du Freebox Player Pop (10.5.46) ! TF1+ est maintenant disponible ! Pas de changelog officiel. Si vous voyez d'autres nouveautés, n'hésitez pas à le signaler. Merci @Bruno_FIBRE pour l'info et les photos ! pic.twitter.com/vcBV6L2mL9 — Tiino-X83 (@TiinoX83) January 16, 2024

Les publicités seront de la partie, sauf pour ceux désirant souscrire l’offre Premium à 5.99€/mois. Le lancement de TF1+ est aussi prévu sur d’autres players Freebox prochainement. Concernant la mise à jour, aucune note de lancement n’est pour le moment publiée par l’opérateur, difficile alors de savoir si d’autres changements ou correctifs ont été apportés par la nouvelle version logicielle.

