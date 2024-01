TF1 lance sa nouvelle plateforme de streaming TF1+, bientôt disponible “sur toutes les box”

La Une lance enfin sa toute nouvelle plateforme de streaming avec pour ambition d’être le plus présent possible.

Le service qui entend remplacer à termes MyTF1 est désormais disponible sur certains supports et a déjà prévu un lancement sur les box de chaque opérateur. Si les accords avec Orange, SFR et Bouygues Telecom ont été signés il y a quelque temps déjà, Free et TF1+ sont tombés d’accord cette nuit, de l’aveu du PDG de la chaîne au micro de France Inter, pour proposer la plateforme sur les Freebox. “On sera disponibles à partir des jours qui viennent sur toutes les box” explique Rodolphe Belmer, bien qu’un communiqué indique pour sa part que les box SFR seront concernées à partir de mars 2024. Du côté des Freebox, le lancement se fera courant janvier, d’abord sur la Freebox Pop puis sur les autres players.

Pour l’heure cependant, la liste des supports prévus est déjà assez conséquente. Il est bien sûr possible d’y accéder via navigateur et à travers des applications iOS et Android. Outre les box, TF1+ est également disponible sur la quasi-intégralité de l’univers Smart TV (Google TV, TV sous Android TV, Samsung, LG, Philips, Hisense, Amazon Fire TV, Apple TV, etc). Le service a également trouvé un accord avec le fabricant Hisense pour qu’un bouton dédié apparaisse sur les télécommandes des modèles commercialisés à partir de mars 2024.

TF1+ met à disposition de ses utilisateurs plus de 15 000 heures de contenus de divertissement et d’information, disponibles à tout moment. La plateforme proposera un catalogue disponible en illimité de 200 films cinéma et 200 films TV, 200 séries en intégralité, dont les séries françaises incontournables comme HPI ou SAM, les séries quotidiennes et les séries étrangères comme Vampires Diaries… Et bien sûr, les grandes marques de divertissement en intégralité (The Voice, Koh-Lanta…). La plateforme invitera également les utilisateurs à plonger dans l’univers de programmes phares comme Star Academy, Quotidien ou Plus belle la vie, en leur offrant une expérience immersive et interactive avec des contenus exclusifs. L’offre jeunesse et jeunes adultes sera présente avec 50 marques incontournables comme Pat Patrouille, Miraculous ou Naruto. Une version payante est également disponible, pour 5.99€/mois permettant d’éviter les publicités et de suivre vos programmes favoris en replay jusqu’à 30 jours au lieu de 7 jours, et même profiter d’avants premières pour des séries quotidiennes.

Même sur le plan technique, TF1+ proposera deux nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs. Avec “Top Chrono”, le spectateur pourra choisir d’obtenir un résumé sur-mesure selon le temps dont il dispose (5, 10 ou 15 minutes) après les grandes compétitions sportives. Et pour éviter de perdre son temps avant de trouver le programme de streaming qui satisfera toute la famille, TF1+ lancera aussi à partir du mois de mars “Synchro”, un moteur de recommandation de contenus unique au monde développé pour favoriser l’écoute conjointe. En fonction des personnes présentes devant l’écran (chaque membre de la famille aura son profil en fonction de son âge et de ses intérêts), ce service proposera une sélection de programmes pertinents et adaptés à tous.

