Canal+ annonce à ses abonnés la prolongation d’une exclusivité importante

Après la perte des chaînes Warner début 2023, Canal+ annonce conserver la diffusion en 1ère exclusivité payante des films Warner Bros. Pictures.

C’est officiel, le groupe Canal+ et Warner Bros. renouvellent leur accord de diffusion en 1ère exclusivité payante des films Warner Bros. Pictures. “Nos abonnés continueront à profiter d’un accès exclusif à ces films seulement 6 mois après leur sortie en salles en France, comme Barbie, plus grand succès au box-office US 2023 avec 9 nominations aux Golden Globes 2024“, s’est félicité sur X le 6 janvier filiale de Vivendi.

Les négocations commerciales ont cette fois abouti après l’échec de renouvellement d’un autre accord début 2023 menant au retrait des offres Canal+ des chaînes Turner, filiale de Warner Bros. Si Maxime Saada, patron de Canal+ avait alors assuré « s’entendre très bien avec Warner », sa volonté était alors de faire attention aux ressources du groupe face aux demandes de ses partenaires. Malgré cette perte importante, Canal+ a poursuivi l’année dernière la diffusion des films Warner en première exclusivité. Le groupe groupe Canal+ compte aujourd’hui parmi ses partenaires les cinq grandes majors américaines, avec Walt Disney Pictures, Warner Bros Paramount Pictures, mais aussi Sony Pictures Entertainment et NBCUniversal Global Distribution avec qui il a signé en 2022 des accords exclusifs afin de donner accès à leurs films six mois après leur sortie salles en France.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox