Free Pro enrichit son forfait mobile pour tous ses clients

3 Go de plus en roaming pour l’offre mobile B2B de Free et des destinations supplémentaires dont le Mexique.

Lancé il y a moins de 3 ans, Free Pro a aujourd’hui séduit plus de 50 000 clients sur ses offres Freebox Pro et mobile Free Pro. En novembre 2023, plus de 170 000 forfaits avaient même déjà été écoulés. Les TPE et PME bénéficient par ailleurs d’un avantage à partir de la 6ème ligne souscrite, le forfait Free Pro 5G passe alors à 9,99€ HT/mois sans engagement au lieu de 19,99€.

Cette offre 150 Go utilisable en 4G/4G+ et 5G en France métropolitaine bénéficie aujourd’hui de plusieurs enrichissements. L’enveloppe de données incluse à l’étranger passe de 25 Go à 28 Go et inclut désormais le Mexique et les Îles Vierges des Etats-Unis, pour un total de plus de 70 destinations à présent proposées. Au-delà de cette enveloppe, le tarif facturé par Mo consommé passe désormais de 0,0018 € à 0,00155 €.

En février 2023, l’opérateur avait notamment ajouté l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, et le Royaume-Uni. En parallèle, il permet aussi les appels illimités vers les fixes de 100 destinations. Sont inclus également un support dédié aux Pros, un service client 7j/7 8h-20h avec la possibilité de déclarer des demandes en ligne. Sans oublier l’engagement de réponse en moins de 8h.

Source : Tiino-X83, Free Pro

