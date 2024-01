Free corrige les bugs dans une nouvelle mise à jour iOS de son application Freebox – Espace Abonné

L’opérateur améliore l’expérience utilisateur.

Dans une nouvelle version déployée sur iOS 1.6.3, l’application officielle Freebox – Mon Espace Abonné continue de se perfectionner. Les développeurs ont annoncé le 6 janvier la correction d’un bug d’affichage de la page Abonnement et sur la redirection vers certaines page Free.

Récemment, une nouvelle fonctionnalité afin de trouver une Boutique Free à proximité a été ajoutée à l’application tout comme une rubrique “Actualités Free” pour retrouvez toutes les infos sur ses offres et produits.

L’application Freebox – Mon Espace Abonné permet à tout moment de gérer et comprendre ses factures, de vérifier et modifier ses informations personnelles, ou encore d’accéder à ses codes Wi-Fi. La rubrique Assistance permet d’accéder à Free Proxi et ainsi discuter avec un conseiller de proximité par messagerie. Il est également possible d’acheter une Smart TV Samsung ou de commander un répéteur WiFi.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox