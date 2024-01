Free annonce la signature d’un nouvel accord avec TF1 et l’arrivée de nouveautés pour ses abonnés Freebox

Les deux groupes renforcent leur partenariat à travers un nouvel accord de distribution global. Les abonnés Freebox vont notamment bénéficier de la nouvelle plateforme TF1+.

“TF1 et Free sont très heureux d’annoncer la signature ce jour d’un nouvel accord qui prend effet dès janvier 2024 et permettra aux abonnés Freebox de bénéficier du nouveau service gratuit TF1+”, annoncent ce 8 janvier les deux groupes dans un communiqué.

Ainsi, les abonnés Freebox bénéficieront cette nouvelle plateforme diversifiée comprenant plus de 15 000 heures de contenus de divertissement et d’information en accès illimité.

Dans le détail, seront accessibles, 200 films de cinéma, 200 films TV, 200 séries en intégralité, une offre d’information exclusive « TOP INFO », les grandes franchises de divertissement en intégralité, l’’offre jeunesse et jeunes adultes de TF1, une cinquantaine de chaînes FAST autour de thématiques fortes comme les comédies romantiques, les thrillers, les mangas ou l’humour.

Et ce n’est pas tout puisque les deux fonctionnalités phares de TF1+ seront également disponibles, à savoir Top Chrono qui permet de réaliser des résumés de matchs de foot ou de rugby sur mesure selon le temps dont l’utilisateur dispose, ou encore Synchro, un moteur de recommandation unique au monde pour favoriser un visionnage à plusieurs, disponible dès le printemps.

En outre, les abonnés Freebox pourront toujours accéder à l’ensemble des chaînes TNT du groupe TF1 (TF1, TMC, LCI, TFX, TF1 Séries Films) et aux programmes du groupe TF1 en replay (MYTF1) dans l’application OQEE by Free en mobilité et sur TV connectée.

Le déploiement de la plateforme TF1+ sera effectif courant janvier pour les abonnés bénéficiant de la Freebox Pop, puis progressif dans les semaines suivantes pour les autres abonnés Freebox hormis les abonnés Crystal.