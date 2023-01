Offres Canal+ : perte importante avec le retrait officiel de 7 chaînes connues

C’est officiel, les 7 chaînes du groupe Turner disparaissent des offres Canal.

Les négociations entre Canal+ et le groupe Turner n’ont finalement pas abouti. Après avoir annoncé en décembre la possible disparition de Cartoon Network, Boomerang, Boing, Toonami, TCM Cinéma, Warner TV et CNN de ses offres tout en précisant que des discussions étaient en cours, la filiale de Vivendi informe ce 10 janvier que la diffusion de ces flux prend fin, faute d’accord trouvé.

Les chaînes en question annoncent actuellement leur retrait des offres Canal+ et de myCanal sur Twitter. La perte est lourde notamment pour le bouquet TV by Canal. Si la plupart des chaînes restent accessibles chez d’autres distributeurs, la chaîne Warner TV, lancée en 2017, ne disparaîtra pas du marché métropolitain. Un retour est prévu prochainement en fonction des négociations.

