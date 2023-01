SFR augmente le tarif de sa box la moins chère

La hausse des prix quasi-générale des abonnements télécoms touche aussi les nouveaux abonnés, SFR ouvre le bal en rendant le tarif promotionnel de son offre Starter moins alléchante.

Une offre d’entrée de gamme un peu moins intéressante côté tarif pour débuter l’année chez SFR. L’opérateur en effet augmenté le tarif la première année de son offre “Starter” de 2€.

L’offre était encore proposée à 18€ par mois la première année puis 38€/mois avec un engagement de 12 mois et coûtera donc aux nouveaux abonnés 20€/mois durant la première année. Le tout sans faire évoluer le contenu de l’offre, à savoir un débit symétrique de 500 Mbit/s et 160 chaînes . Le tarif après un an reste cependant le même.

Un changement de tarif intervenant dans un contexte où Orange, Bouygues Telecom et SFR ont d’ores et déjà annoncé qu’ils augmenteraient leurs tarifs pour les abonnés existants. Les montants évoluent selon les offres et les opérateurs, mais un seul promet ne pas augmenter ses tarifs pendant encore 4 ans. Free Mobile a en effet renouvelé son engagement de ne pas toucher aux factures de ses abonnés mobiles.

Source : Alloforfait

