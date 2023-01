Free Mobile réaffirme sa promesse de ne pas augmenter ses prix pendant 4 ans, une exception en France

Malgré l’inflation, Free Mobile n’augmentera pas le prix de ses forfaits jusqu’en 2027, a contrario de ses rivaux.

A l’heure où le contexte inflationniste pousse Orange, SFR et Bouygues Telecom a augmenter la facture de leurs abonnés, Free Mobile fait figure d’exception. A l’occasion de ses 10 ans en 2022, l’opérateur s’était engagé à ne pas augmenter les prix de ses forfaits mobiles (2€ et 19,99€) pour les 5 prochaines années, comme il l’avait fait depuis son lancement en 2012. Un an après, promesse tenue et Free réitère son engagement de ne pas bouger ses prix. « Nous sommes le seul opérateur à avoir décidé de ne pas bouger le prix de nos forfaits mobiles. Malgré le contexte inflationniste et les lourds investissements actuellement réalisés pour déployer la 5G dans tous les territoires, nous avons tenu notre promesse en 2022 et nous maintenons notre engagement pour les 4 prochaines années. Nous remercions nos abonnés pour leur confiance » déclare aujourd’hui Thomas Reynaud, directeur général de d’Iliad, maison-mère de Free.

