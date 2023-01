Réseaux mobiles : Orange toujours leader en 2022, Free Mobile au coude à coude avec SFR et Bouygues mais dernier sur la 5G

nPerf vient de dévoiler son baromètre des connexions Internet mobiles en France métropolitaine pour l’année 2022. Si les opérateurs alternatifs sont assez proches l’un de l’autre toutes technologies confondues, Orange conserve son leadership.

Quel opérateur propose le réseau mobile le plus performant ? Une nouvelle édition du baromètre de l’outil de speedtests 2G/3G/4G/5G nPerf a été publié pour l’ensemble de l’année 2022, présentant les points forts et faibles de chaque opérateur selon les technologies étudiées. Si encore une fois, la 5G a pu aider les performances réseau des opérateurs, l’impact a tout de même été moindre que lors du premier semestre de l’année dernière affirme nPerf. “En effet, rien que sur le débit descendant global incluant toutes les technologies et tous opérateurs confondus, nous sommes passés de 58,75 Mbps à 84,01 Mbps soit une progression de 43%, c’est considérable !“

Ainsi sur l’année s’étant écoulée, “Orange reste indétrônable. Depuis que nPerf Publie ses baromètres, Orange a toujours été premier ! L’opérateur est le seul à franchir la barre des 90 000 nPoints (92 088 nPoints), les performances de l’opérateur historique sont au-dessus de celles de ses concurrents, notamment sur le débit descendant (96,90 Mbps), seul Free parvient à se rapprocher (87,39 Mbps)“. Cependant, les écarts se réduisent progressivement explique nPerf, qui indique que les trois autres opérateurs sont en embuscade et s’interroge : “2023 verra-t-elle Orange perdre son trône depuis près de 10 ans ?“

Les opérateurs sont en effet classé par des scores basés sur l’ensemble des performances de leurs réseaux et on note une légère progression pour chaque opérateur à l’exception d’Orange qui reste au même niveau par rapport au premier semestre 2022. Le classement reste pour ainsi dire inchangé, SFR et Bouygues Telecom bataillant pour la deuxième place à quelques points d’écarts et Free Mobile n’étant pas loin derrière.

Pour rappel, l’étude nPerf sur la qualité de l’Internet mobile repose sur une des plus grandes bases de données de tests en crowdsourcing de France. Ces tests entendent refleter l’expérience réellement vécue par les utilisateurs finaux sur les différents opérateurs. Le baromètre nPerf repose exclusivement sur les tests réalisés par le grand public. Pour éviter tout biais dans l’étude, des filtrages de pertinence sont appliqués sur ces tests, si bien que l’étude porte au total sur de 1 203 476 tests de débit, 514 067 tests de navigation et 478 941 tests de streaming sur YouTube

Focus sur les débits : Orange toujours en tête toutes technologies confondues, Free Mobile reste à la deuxième place

L’opérateur historique conserve sa place sur le trône sur cinq des six indicateurs mis en avant par nPerf dans son étude, dont évidemment les débits montants et descendants en combinant les tests 2G/3G/4G et 5G. Les abonnés de l’opérateur historique accèdent ainsi en moyenne à un téléchargement à 96.90 Mbps . Sur les téléchargements, Free Mobile pour sa part conserve son statut de challenger avec 87.39 Mbps en download en moyenne devant SFR (78.46 Mbps) et Bouygues Telecom (65.88 Mbps).

La hausse du débit descendant est conséquente chez les quatre fournisseurs (+43% en moyenne en un an), notamment pour Free et SFR, qui affichent respectivement +24 Mbps et +29 Mbps. Orange et Free ont cependant ralenti leur progression pendant le deuxième semestre 2022 apprend-on.

Pour ce qui touche aux débits montant, Free Mobile est cependant le moins performant en proposant 10.08 Mbps contre 13.10 Mbps chez Orange. L’opérateur de Xavier Niel est ainsi dépassé par SFR (11.38 Mbps) et Bouygues Telecom (12.55 Mbps).

Pour ce qui est de l’expérience de navigation globale, si Orange est devant au total avec un taux de réussite de 74.54% pour l’affichage d’une page web en moins de 10 secondes, les trois autres opérateurs proposent des résultats sensiblement équivalents. Le seul point où l’opérateur historique est devancé est la latence, où Bouygues Telecom est premier avec un temps de réponse moyen de 34.11 ms, contre 35.29 chez l’opérateur historique. SFR propose une latence moyenne de 34.96 ms toutes technologies confondues et Free Mobile reste dernier avec 43.02 ms.

Focus sur la 5G : la plus grande couverture, mais le moins bon score pour Free Mobile

“Free se démarque nettement de ses concurrents en termes de présence 5G sur le territoire. Cela s’explique assez facilement par le fait que les tests en 5G nécessitent, outre un terminal 5G, une offre compatible 5G. Free est ainsi avantagé, puisque c’est le seul de ces quatre opérateurs à proposer la 5G de base sur ses offres” reconnaît nPerf. La stratégie de l’opérateur de Xavier Niel d’utiliser la bande 700 MHz est également un facteur important dans le nombre de tests réalisés en 5G, puisque cette bande fréquence couvre davantage de surface que celles utilisées par la concurrence. Cependant, ces basses fréquences entraînent une performance moindre et cela se ressent dans le baromètre.



En effet, Orange, SFR et Bouygues Telecom décrochent sont ainsi classés ex-aeqo en terme de performances sur la 5G et Free Mobile accuse un retard évident au niveau des performances enregistrées sur l’application nPerf. Si Orange a fourni le meilleur débit descendant moyen en 5G avec 339.95 Mbps, Free Mobile et Bouygues “affichent d’impressionnantes améliorations par rapport à leur niveau de 2021. Le seul à reculer est SFR (-43 Mbps) qui conserve malgré tout son deuxième rang” explique l’étude. Malgré cette progression, Free Mobile reste dernier avec 183.83 Mbps en moyenne en 5G, tandis que Bouygues Telecom affiche un téléchargement moyen de 202.50 Mbps.

Bouygues Telecom s’illustre sur la nouvelle génération de téléphonie mobile en étant le premier en terme d’upload et de latence. Sur ce dernier point et malgré une performance inférieure, Free Mobile est le seul opérateur a avoir évolué positivement par rapport à 2021. SFR, Orange et Bouygues Telecom proposent des performances sensiblement équivalentes et “on pourrait éventuellement y apercevoir une légère différence de qualité si l’on utilise le réseau mobile de Free“, explique nPerf. Sur le streaming, ce sont Bouygues Telecom et Orange qui ont fourni les meilleures performances, SFR est un peu en dessous et Free décroche sensiblement, se situant sous les 89% de taux de réussite.

nPerf affirme de nouveau que “contrairement à d’autres publications qui pourraient se baser sur l’affichage du logo 5G, nPerf ne retient que les tests réellement effectués en 5G et sur plateforme Android“. Le choix d’Android est justifié par l’outil de speedtest par la méthodologie de détection de la 5G n’est pas communiquée par Apple. Ce sont ainsi 210 827 tests qui ont été analysés pour arriver à ces résultats.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox