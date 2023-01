Abonnés Freebox et Prime : la Ligue 1 jusqu’à la fin de l’année sur Prime Video est moins chère

La saison avance avec de moins en moins de match à regarder, le Pass Ligue 1 annuel d’Amazon fait baisser son tarif.

Pour la fin de saison, si vous n’avez pas encore essayé l’offre dédiée à 80% des matchs de la Ligue 1 d’Amazon, vous pouvez désormais tenter l’aventure pour moins de 50€.

En effet, alors que l’année avance et que le nombre de rencontres à regarder en direct diminue, Amazon la joue fair-play et revoit le tarif annuel de son pass. Il est actuellement proposé sur la plateforme Prime Video au tarif de 49.00€ à l’année, contre 69.99€/an à son lancement. A noter que l’offre est non-remboursable.

La formule mensuelle reste au même prix et est toujours proposée dans un pack regroupant l’abonnement Prime et le pass Free Ligue 1 depuis l’espace abonné des abonnés Freebox Pop, Révolution et mini 4K. Rappelons que l’abonnement Amazon Prime et l’ensemble de ses avantages est inclus dans l’abonnement Frebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Pop et Révolution.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox