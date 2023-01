Canal+ remporte une nouvelle victoire dans la lutte contre le piratage

La lutte continue pour la chaîne cryptée, qui vient d’obtenir l’arrêt de diffusion de ses contenus par les services d’IPTV Rokkr et Watched.

Depuis 2020, Canal+ luttait contre ces services et obtient enfin gain de cause. Le logiciel suisse Watched permettait l’accès via l’IPTV illégale aux contenus du groupe et ce dernier justifiait alors la légalité de son service en arguant de son statut d’intermédiaire, ne développant les modules de chaînes reprises illégalement.

Une application légale, mais une utilisation illégale donc qui n’était pas au goût de la châine cryptée puisque ses chaînes ou les matchs diffusés en partenariat avec beIN Sports étaient rediffusés. Déjà alerté du mécontentement du groupe, Watched l’avait invité a faire des requêtes contre ces modules et ce sans succès.

La situation a dégénéré au point de voir apparaître un nouveau logiciel suisse nommé Rokkr et Canal+ a décidé de lancer une procédure contre les deux éditeurs devant la justice française. Cette dernière a ensuite ordonné le bocage des différentes chaînes de Canal+ pour une période de 18 mois. Les modules ont été bloqués dès la décision prise et les deux entreprises n’ont dû payer que leurs frais d’appel.

Source : l’Informé via Alloforfait

