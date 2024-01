Le lancement de la Freebox V9 attendu au tournant, faut-il se méfier de Bouygues ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Il ne va pas falloir se louper sur les migrations au lancement de la V9

2024 commence avec de nouveaux projets pour Free. Après une année 2023 riche en nouveaux recrutements sur le marché du mobile et du fixe avec la volonté affichée de ne pas augmenter ses prix dans un contexte inflationniste impactant, l’opérateur de Xavier Niel commence à annoncer la couleur pour la suite. “Quelque chose se prépare. Restez, encore et toujours, connecté(e)”, annonce de manière surprenante l’opérateur dans un mail envoyé aux abonnés. Sans l’ombre d’un doute, Free fait écho ici au lancement de sa nouvelle Freebox V9 dont le nom n’est pas connu. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle est attendue. Les Freenautes ont l’habitude cependant d’un problème chez Free : la gestion des migrations pour les anciens abonnés. Xavier Niel ayant affirmé que la box était déjà en production en septembre, il devrait y avoir suffisamment de stock, mais nul doute que c’est un point sur lequel il faudra faire de son mieux.

Une bonne offre, mais qui n’apaise pas la méfiance envers Bouygues Telecom

Un prix fixe, pas d’engagement et une offre correcte, Bouygues Telecom commence bien l’année avec sa nouvelle série spéciale Bbox. Elle propose le WiFi 6, la TV, des débits allant jusqu’à 1 Gb/s et 180 chaînes, le tout pour 29.99€/mois. Mais cette offre n’est disponible qu’à une condition : être abonné à un forfait B&You de l’opérateur. En effet, dès que vous cliquerez sur le bouton permettant de s’abonner à cette offre, il faudra saisir ses identifiants mobiles pour continuer. Ici, pas d’engagement contrairement aux autres offres de l’opérateur, mais pas de promotion les premiers mois non plus, le tarif reste le même que vous soyez abonnés depuis un mois, six ou douze… En théorie. Et les Freenautes ne s’y trompent pas, les commentaires faisant état d’une offre alléchante certes, mais dont le prix est loin d’être garanti sur la durée.

L’éternel débat du piratage : Canal+ lutte, mais devrait-il endosser une part de responsabilité ?

La lutte contre le piratage est un enjeu très important pour les détenteurs de droits audiovisuels, qui voient dans cette pratique un réel manque à gagner. L’ACE, qui regroupe Canal+, Amazon, Apple, Netflix, Paramount… et bien d’autres producteurs et diffuseurs de contenus, a préparé sa stratégie et une multitude de sites pirates sont ciblés en 2024. De quoi relancer le débat sur le piratage, d’autant que dans tous les domaines, la multiplication de services et leurs prix peuvent décourager à obtenir une offre légale satisfaisant tous nos besoins… Si Canal essaie de tout intégrer, ses prix ne sont pas vraiment abordables, mais payer chaque service à la carte pourrait finir par devenir plus cher… Une boucle sans fin ?

Bouygues Telecom, un vrai challenger sur les débits pour Free ?

Une connexion chez Free qui file à toute allure et qui accélère au fil des ans. Le site spécialisé Degrouptest a dévoilé le résultat des mesures réalisées via son outil de speedtest sur le mois de décembre 2023 et le résultat est plutôt flatteur pour Free qui atteint une vitesse moyenne de téléchargement de 557 Mb/s, loin devant la concurrence. Mais Bouygues Telecom n’est pas en reste avec un débit de 511 Mb/s et l’opérateur est régulièrement félicité pour ses débits WiF. L’opérateur ne propose pas encore de connexion 8 ou 10 Gbit/s comme son concurrent mais semble proposer des performances tout de même assez proches, alors Free devrait se méfier ou au moins établir une distance de sécurité avec la Freebox V9 !

Un pack qui risque de ne pas avoir tant d’avenir que cela

En plus des chaînes payantes du groupe M6, du pack pitchoune TV et de Melody, Free annonce la mise en clair des chaînes contenues dans le pack WB Family sur les Freebox. Une offre habituellement commercialisée 5.99€/mois qui devient donc accessible à tous gratuitement jusqu’au 31 janvier inclus. Ce pack est plutôt très alléchant en soi, mais ne devrait pas faire long feu, puisque HBO Max est attendu en France cet été.

