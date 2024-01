Free va lancer sa nouvelle Freebox V9 et prévient ses abonnés par mail

L’opérateur annonce que “quelque chose se prépare”. La Freebox V9 va bientôt voir le jour.

2024 commence avec de nouveaux projets pour Free. Après une année 2023 riche en nouveaux recrutements sur le marché du mobile et du fixe avec la volonté affichée de ne pas augmenter ses prix dans un contexte inflationniste impactant, l’opérateur de Xavier Niel commence à annoncer la couleur pour la suite.

Dans un courriel actuellement envoyé à ses abonnés Freebox, le FAI en profite pour leur souhaiter une “merveilleuse année” en faisant le point notamment sur ses dernières évolutions comme Free Proxi.

A la fin de son mail, l’opérateur va beaucoup plus loin et dévoile ses plans : “Chez Free, les années passent et ne se ressemblent jamais. 2024 s’annonce, de nouveau, remplie d’innovations et de projets sans limite”.

“Quelque chose se prépare. Restez, encore et toujours, connecté(e)”, poursuit de manière surprenante l’opérateur. Sans l’ombre d’un doute, Free fait écho ici au lancement de sa nouvelle Freebox V9 dont le nom n’est pas connu. C’est la première fois que Free fait allusion à son nouveau bébé dans une communication transmise à son parc d’abonnés. Prévu fin 2023, son lancement a été repoussé au début de l’année. Sa commercialisation approche donc.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox