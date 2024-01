Déploiement 4G : Orange et Free Mobile ont été les plus actifs en fin d’année

L’ANFR a dévoilé les chiffres de déploiement du réseau mobile durant le mois de décembre 2023. Si Orange a passé le cap des 30 000 sites actifs, c’est aussi parce qu’il a été l’opérateur ayant mis en service le plus de nouvelles installations.

Le déploiement de la 4G continue à travers l’Hexagone, au 1er janvier 2024, ce sont 62 738 sites 4G qui sont autorisés sur le territoire pour 57 947 installations techniquement opérationnelles. Les autorisations de sites 4G ont poursuivi leur progression sur le mois de décembre : elles se sont accrues de 0,6%. Les mises en service de sites 4G ont, quant à elles, augmenté de 0,6 %.

Le bilan des sites 4G mis en service en métropole s’établit comme suit à la fin de l’année 2024 :

Orange (30 316 sites, + 553 en décembre 2023) ;

Bouygues Télécom (26 627 sites, + 165 sur la même période) ;

SFR (26 162 sites, + 127 sur la même période) ;

Free Mobile (25 969 sites, + 262 sur la même période).

On peut donc voir en effet que Orange a performé de manière assez significative en activant 553 sites supplémentaires, soit presque autant que tous ses concurrents réunis sur le mois de décembre. Free Mobile est deuxième en déployant plus que d’habitude avec 262 nouveaux sites. Bouygues Telecom, après un bond durant le mois de novembre, revient à un rythme assez classique (+165 sites) et SFR pour sa part ralentit légèrement avec seulement 127 sites actifs.

Focus sur le déploiement de la 4G chez Free Mobile

La majorité des activations réalisées sur le mois de décembre concerne la bande 1800 MHz chez Free Mobile, avec 244 activations, mais l’opérateur n’oublie pas la bande 2100 MHz désormais si chère à l’opérateur pour apporter plus de débit, avec 163 nouveaux sites actifs. Sur la bande 700 MHz, pourtant plébiscitée par Free et également utilisée en 5G, seuls 79 sites ont été mis en service durant le mois de décembre.

Déploiement 3G

La 3G pour sa part continue d’être déployée à bon rythme par Free Mobile qui compte dorénavant 279 nouveaux sites actifs. Il compte au 1er janvier 26 062 sites et s’approche ainsi de SFR ou Bouygues Telecom, même si Orange reste premier avec 29 720 installations actives à travers le territoire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox