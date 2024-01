Bouygues Telecom lance une nouvelle offre Bbox à prix fixe… mais à une condition

Une formule qui a tout pour séduire, mais qui est réservée aux clients mobiles et plus précisément aux clients B&You de l’opérateur.

Un prix fixe, pas d’engagement et une offre correcte, Bouygues Telecom commence bien l’année avec sa nouvelle série spéciale Bbox. Elle propose le WiFi 6, la TV, des débits allant jusqu’à 1 Gb/s et 180 chaînes, le tout pour 29.99€/mois. Ici, pas d’engagement contrairement aux autres offres de l’opérateur, mais pas de promotion les premiers mois non plus, le tarif reste le même que vous soyez abonnés depuis un mois, six ou douze.

L’offre est concrètement équivalente à une Bbox Must, sans les services Universal ou Prime offerts pendant six mois. Cette série spéciale peut donc être particulièrement alléchante puisque la Bbox Must est commercialisée pour 26.99€/mois pendant 6 mois puis 42.99€/mois. De quoi réaliser de belles économies. Mais cette offre n’est disponible qu’à une condition : être abonné à un forfait B&You de l’opérateur. En effet, dès que vous cliquerez sur le bouton permettant de s’abonner à cette offre, il faudra saisir ses identifiants mobiles pour continuer.

Il est tout de même assez surprenant que ce soient les forfaits B&You, sans engagement, et non pas les offres classiques qui bénéficient de cet avantage pour le moins alléchant. Mais Bouygues Telecom n’est pas le premier à tenter un retour au tarif fixe de ses offres box : Orange a pour sa part lancé une série spéciale Livebox et Red by SFR marquait en décembre le retour à un tarif fixe sur son offre. C’est d’ailleurs un souhait affiché de Free, de voir les périodes de promotions disparaître pour un retour à une offre claire avec un seul tarif.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox