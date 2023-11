Free tend vers une réduction de la promotion la 1ère année sur ses Freebox et aimerait revenir à des tarifs fixes

La sortie de la prochaine Freebox V9 pourrait être l’occasion pour Free de revoir sa politique commerciale.

A l’heure où Orange, SFR et Bouygues Telecom ont décidé de passer à la vitesse supérieure dans leur stratégie d’augmentation des prix en réduisant de 12 à 6 mois la période de promotion sur leur offres fixes, Free n’a pas encore bougé le petit doigt.

Il faut dire qu’en 2023, l’opérateur a réussi à augmenter son revenu moyen par abonné sans toucher directement à la facture de ses nouveaux et abonnés actuels. Seul mouvement, le fin actée de la commercialisation de son offre la moins chère, la Freebox mini 4K, ce qui pousse de facto les prospects à souscrire à une offre plus onéreuse. S’il assure le maintien de ses tarifs pour le moment, qu’en sera-t-il à l’avenir ?

Aujourd’hui, Free tend à l’image de la concurrence, à réduire le temps de la promotion la 1ère année, et de surcroît il aimerait bien revenir à des prix fixes, a confié fin septembre Xavier Niel lors de la journée des communautés, rapporte Busyspider. L’idée serait donc de revenir à terme à des tarifs fixes ancrés dans l’ADN du FAI jusqu’en 2018 avant qu’une perte d’abonnés sur le fixe le pousse à s’aligner sur ses rivaux avec la mise en place d’un tarif promotionnel la première année et l’intégration d’un engagement sur ses offres Freebox Révolution et mini 4K.

La lancement de la nouvelle Freebox haut de gamme de l’opérateur prévue d’ici la fin de l’année pourrait ainsi être l’occasion pour lui de revoir sa politique commerciale. Aujourd’hui, la Freebox Pop est proposée à 29,99€/mois pendant 1 an puis 39,99€/mois. De son côté, la Freebox Delta dont les jours sont comptés, est affichée à 39,99€/mois pendant 12 mois puis 49,99€/mois. Les deux abonnements sont sans engagement.

