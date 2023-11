Fusion : Mediawan de Xavier Niel envisage de faire un gros coup

Mediawan est entré en discussions avec Léonine Studios en vue d’un rachat.

Dénicher des talents mais aussi produire des séries, films et documentaires à l’échelle européenne ou dans le cadre de coopérations et coproductions internationales, tel est le leitmotiv doublement affiché par Mediawan depuis plusieurs années. Pour devenir un champion mondial des contenus, le Spac de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton enchaîne les acquisitions en Europe comme Italie, Espagne, Finlande, Pays-Bas, Royaume-Uni et même aux USA avec l’acquisition fin 2022 de Plan B, la société de production de Brad Pitt.

Et ce n’est pas fini puisque le groupe audiovisuel français créé en 2015 envisagerait à présent de racheter la société allemande Leonine Studios avec l’appui du fonds américain KKR, a révélé le 28 novembre selon ses sources, l’agence de presse Reuters. La transaction pourrait valoriser la nouvelle entité créée à plus de trois milliards d’euros, bien que les discussions commencent à peine que l’idée d’une fusion doit être tranchée d’ici la fin de l’année.

En s’emparant Leonine Studios, Mediawan ajouterait à son catalogue des films tels que “Moonfall” et “John Wick : Chapter 3-Parabellum”. Les deux sociétés n’en sont pas à leur premier coup d’essai en duo. En 2021, ils ont créé une joint-venture pour acquérir 51 % du producteur britannique de fiction Drama Republic, à qui l’on doit le drame à succès de la BBC Doctor Foster et de l’original de Netflix The Irregulars. En 2020, le groupe audiovisuel français a d’ailleurs pris une participation minoritaire dans Léonine Studios

